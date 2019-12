Nave Soyuz é lançada com 5 satélites rumo aos exoplanetas

ROMA, 18 DEZ (ANSA) – A nave russa Soyuz foi lançada nesta quarta-feira (18) da Guiana Francesa para colocar em órbita o telescópio da Agência Espacial Europeia (ESA) Cheops, destinado à pesquisa de exoplanetas, o satélite italiano de observação da Terra Cosmo-SkyMed e outros três aparelhos espaciais. De acordo com transmissão ao vivo organizada pela empresa francesa Arianespace, o lançamento ocorreu no horário previsto, às 5h54 (horário de Brasília), no Centro Espacial da Guiana. A missão terá duração de cerca de 4 horas e 13 minutos. A expectativa é de que o Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite) analise os exoplanetas já identificados para que os dados ajudem a obter informações sobre sua densidade, um primeiro passo para entender as condições de vida extraterrestre. A bordo do foguete também estão o Angels, primeiro nanossatélite produzido e financiado pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) francês, que é um demonstrador tecnológico para uma nova geração de satélites que a França pretende lançar em órbita a partir de 2022; o Eyesat, também financiado pelo CNES; e o Ops-Sat, em nome da ESA, que contém o computador mais poderoso já colocado em órbita e projetado para experimentar o software.

O lançamento foi agendado inicialmente para o dia 17 de dezembro, mas a Agência Espacial Europeia anunciou na véspera a alteração da data devido a problemas no acelerador Fregat do lançador de foguetes. (ANSA)