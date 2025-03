Nave espacial privada dos EUA pousa com sucesso na Lua

Uma empresa privada dos Estados Unidos conseguiu pousar com sucesso sua nave espacial na Lua neste domingo (2), após uma longa viagem pelo espaço, tornando-se a segunda missão privada a alcançar esse feito e a primeira a conseguir pousar de forma vertical.

A Blue Ghost Mission 1 da Firefly Aerospace pousou logo após às 3h34, horário da costa leste dos Estados Unidos (5h34 em Brasília), perto de Mons Latreille, uma formação vulcânica no Mare Crisium, na face nordeste da Lua.

“Alunissagem perfeita, chegamos à Lua”, exclamou um engenheiro do centro de controle da missão em Austin, Texas, enquanto toda a equipe explodia de alegria.

O presidente da empresa, Jason Kim, confirmou que a aeronave se encontrava “estável e na vertical”, em comparação com a nave da primeira missão privada realizada em fevereiro, que pousou de lado.

Apelidada de “Ghost Riders in the Sky”, como uma antiga e popular música country americana, a missão faz parte da colaboração entre a Nasa e seus parceiros da indústria para reduzir custos e apoiar o Artemis, programa para enviar astronautas de volta à Lua.

Este módulo de descida dourado, do tamanho de um carro pequeno, foi lançado em janeiro a bordo de um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk. Durante sua viagem de 45 dias, capturou imagens impressionantes da Terra e seu satélite.

A Blue Ghost leva dez instrumentos científicos, incluindo um para analisar o solo lunar, outro para testar a computação tolerante à radiação e um sistema de navegação baseado em GPS.

Projetado para funcionar durante um dia lunar completo (14 dias terrestres), espera-se que a Blue Ghost capture imagens em alta definição de um eclipse total no dia 14 de março, quando a Terra cobrir o Sol no horizonte lunar.

No dia 16 de março, gravará um pôr do sol lunar, oferecendo detalhes sobre como a poeira levita sobre a superfície sob a influência solar, criando o misterioso brilho do horizonte lunar documentado pela primeira vez pelo astronauta Eugene Cernan, da missão Apollo.

– Drone capaz de saltar –

A chegada da Blue Ghost será seguida em 6 de março pela missão IM-2, da empresa texana Intuitive Machines, com seu módulo de pouso Athena.

No ano passado, a Intuitive Machines fez história ao se tornar a primeira empresa privada a realizar um pouso suave na Lua, embora o momento tenha sido ofuscado por um incidente.

Ao descer rápido demais, um dos pés do módulo de pouso ficou preso na superfície lunar, fazendo com que tombasse de lado, o que limitou sua capacidade de gerar energia solar e encurtou a missão.

Desta vez, porém, a empresa afirma ter feito melhorias importantes no módulo de pouso de formato hexagonal, que tem um perfil mais alto e fino do que o da Blue Ghost e uma altura aproximada à de uma girafa adulta.

Athena partiu na quarta-feira a bordo de um foguete da SpaceX, seguindo uma rota mais direta para Mons Mouton, o local de pouso mais ao sul já almejado.

Transporta um conjunto ambicioso de cargas úteis, incluindo um drone único, capaz de saltar, projetado para explorar passagens subterrâneas na Lua esculpidas por antigos fluxos de lava; uma broca que pode cavar quase um metro abaixo da superfície em busca de gelo; e três veículos exploradores.

Grace, o drone saltador, batizado em homenagem à pioneira da informática Grace Hopper, pode roubar a cena se conseguir demonstrar que pode navegar pelo terreno acidentado da Lua.

