Navarro, meio, torcida e mais: o que ficar de olho no Botafogo contra o Avaí, pela Série B Camisa 99 pode 'fechar a conta' nos times que estão no G4 da Série B, enquanto Alvinegro terá que se desdobrar no meio para parar o rival; arquibancadas terão público de novo

Uma partida que promete ser decisiva. O Botafogo entra em campo às 19h deste sábado para enfrentar o Avaí no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela Série B do Brasileirão. O jogo é direto pelas pretensões no G4 do torneio. O LANCE! destaca itens que precisam ser observados no Alvinegro.

Embalado, defesa sólida e conjunto que se sobressai: Avaí chega em boa fase para enfrentar o Botafogo



Rafael Navarro: o camisa 99 marcou em todos os times que estão atualmente no G4, menos no Avaí. Neste sábado, terá a oportunidade de “completar o álbum”. Ele é uma das principais armas do Alvinegro.

Tabela: a diferença entre Botafogo e Avaí é de dois pontos. Se perder, é certo que o Glorioso perde, pelo menos, uma posição na classificação – para o próprio Leão. O duelo é importante e decisivo para as pretensões do Alvinegro, que pode abrir diferença para o 5º colocado se vencer.

Oyama e Barreto: o jogo do Avaí é baseado em movimentação, algo que acontece principalmente pelo meio-campo. Bruno Silva, o que atuou no Alvinegro em 2016 e 2017, é uma das chaves para a equipe de Claudinei Oliveira ganhar espaço. Parar o adversário vai passar muito pelas atuações de Luís Oyama e Barreto no setor.

Arquibancada: o Botafogo é o melhor mandante da Série B, e isso será colocado à prova neste sábado. O Estádio Nilton Santos terá, novamente, público. Uma ajuda bem-vinda diante de um cenário de decisão.

Carli: poupado no empate contra o Vitória, o camisa 3 é um líder para o Glorioso. O time não perdeu na Série B com o capitão em campo e ele estará de volta diante do Avaí.

