Navalny está em colônia penal no Ártico russo

MOSCOU, 25 DEZ (ANSA) – O líder de oposição russo Alexei Navalny foi transferido para uma colônia penal em Kharp, município de 5 mil habitantes no Círculo Polar Ártico.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pela porta-voz de Navalny, Kira Iarmych, após três semanas de apreensão da família e de apoiadores sobre o paradeiro do político, condenado pelo regime de Vladimir Putin a 19 anos de prisão por “extremismo”.

“Encontramos Navalny. Ele está na colônia penitenciária número 3, na cidade de Kharp”, afirmou Iarmych no X (antigo Twitter), acrescentando que o opositor “está bem” e foi visitado pelo seu advogado.

Navalny cumpre pena em um regime normalmente reservado a condenados à prisão perpétua ou detentos perigosos. “Desde o início, ficou claro que as autoridades queriam isolar Navalny”, acusou Ivan Zhdanov, colaborador do rival de Putin, no X.

Transferências de uma colônia carcerária para outra na Rússia frequentemente exigem diversas semanas de viagem de trem, e as famílias dos prisioneiros ficam sem notícias durante esse período. (ANSA).

