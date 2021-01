Navalcarnero, da 3ª divisão, elimina Eibar e vai às oitavas da Copa do Rei; Valencia avança

Uma equipe da 3ª divisão espanhola, o Navalcarnero, conseguiu realizar uma façanha e se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei ao vencer o Eibar da primeira divisão por 3 a 1 neste domingo, enquanto Valencia, Villarreal e os outros times de LaLiga se classificaram sem sustos.

Navalcarnero, um clube do subúrbio do sudoeste de Madri, viu o Eibar abrir o placar com o meia japonês Yoshinori Muto aos 16 minutos, mas depois reagiu por meio de Manu Jaimez (30) e com dois gols de Juan Esnaider no segundo tempo (61 e 79).

O Navalcarnero é o primeiro time da terceira divisão a chegar às oitavas de final da Copa do Rei e se junta a Almeria, Girona e Rayo Vallecano, todos da segunda divisão e que eliminaram equipes da elite espanhola no sábado (Alavés, Cadiz e Elche respectivamente).

Para os outros times da Liga que jogaram neste domingo, não houve problemas: Osasuna, Betis e Valencia avançaram sem sustos enquanto o Granada, que venceu o Málaga (2-1) e o Villarreal, que derrotou o Tenerife (1-0) tiveram um pouco mais de dificuldades para conseguir a vaga.

As quatro equipes que participaram da Supercopa da Espanha nesta semana, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Real Madrid e Barcelona, jogarão seus respectivos duelos dos 16-avos de final na próxima quarta e quinta-feira.

— Resultados e programação dos 16-avos de final (horário de Brasília) da Copa do Rei:

Sábado, 16 de janeiro:

ALMERIA (2ª) – Alavés (1ª) 5 – 0

Peña Deportiva (2ª B) – VALLADOLID (1ª) 1 – 4 (após prorrogação)

GIRONA (2ª) – Cádiz (1ª) 2 – 0

Fuenlabrada (2ª) – LEVANTE (1ª) 1 – 1 (2 – 4 nos pênaltis)

Leganés (2ª) – SEVILLA (1ª) 0 – 1

RAYO VALLECANO (2ª) – Elche (1ª) 2 – 0

– Domingo, 17 de janeiro:

Espanyol (2ª) – OSASUNA (1ª) 0 – 2

Málaga (2ª) – GRANADA (1ª) 1 – 2

NAVALCANERO (2ª B) – Eibar (1ª) 3 – 1

Gijón (2ª) – BETIS (1ª) 0 – 2

Alcorcón (2ª) – VALENCIA (1ª) 0 – 2

Tenerife (2ª) – VILLARREAL (1ª) 0 – 1

– Quarta-feira, 20 de janeiro:

(15h00) Córdoba (2ª B) – Real Sociedad (1ª)

(17h00) Alcoyano (2ª B) – Real Madrid (1ª)

– Quinta-feira, 21 de janeiro:

(18h00) Ibiza (2ª B) – Athletic (1ª)

(20h00) Cornellá (2ª B) – Barcelona (1ª)

Obs: as equipes em caixa-alta se classificaram para as oitavas de final da Copa do Rei.

pve/chc/aam

