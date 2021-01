Náutico x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques Coelho e Timbu duelam nesta terça-feira, 12, por motivos distintos: um para confirmar a vaga na Série A 2021 e o outro tentando evitar a queda à Série C

Náutico e América-MG entram em campo nesta terça-feira, 12 de janeiro, às 19h15, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 34ª da Série B do Brasileiro. Enquanto o Coelho quer “carimbar” de vez seu acesso à Série A e ainda ficar mais perto do título do campeonato, o Timbu luta contra o rebaixamento.

A equipe mineira está com 66 pontos, na liderança. Mais uma vitória garante o América na primeira divisão de 2021. Para os pernambucanos, que ocupam a 15ª posição, com 38 pontos, dois a mais do que o Figueirense, 17º na classificação.

Lisca não contará com o lateral-esquerdo Sávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. João Paulo deve assumir a vaga. Na equipe comandada por Hélio dos Anjos, são quatro desfalques: o lateral-direito Hereda, os atacantes Vinícius e Álvaro, e o meia Marcos Vinícius. Todos testaram positivo para a Covid-19. O zagueiro Ronaldo Alves e o volante Djavan também estão de fora, pois ainda se recuperam da doença.

VEJA COMO ESTÃO TIMBU E COELHO NA TABELA DA SÉRIE B

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

NÁUTICO X AMÉRICA-MG

Data e horário: 12/01/2021, às 19h15

​Local: Aflitos, em Recife (PE)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)

Onde assistir: Premiere, SporTV(menos para o Recife)

Onde seguir: Itatiaia-FM 95,7 e Super FM-91,7

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Bryan, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Dudu (Dadá Belmonte), Erick e Kieza.

Desfalques: Hereda, Vinícius ,Álvaro, Marcos Vinícius, Ronaldo Alves e Djavan (Covid-19)

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e João Paulo ;Juninho, Zé Ricardo, Alê. Felipe Augusto, Rodolfo e Ademir.

Desfalque: Sávio(suspenso)

