Náutico supera Goiás e amplia vantagem na liderança da Série B

O Náutico ampliou ainda mais a sua vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após derrotar o Goiás por 1 a 0, nesta sexta-feira (9) em partida realizada no estádio do Serrinha.

Com o triunfo o Timbu alcançou 24 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Coritiba, que empatou sem gols com o Cruzeiro na 10ª rodada.

O triunfo do Naútico nesta sexta foi alcançado graças a gol de Jean Carlos, em cobrança de falta aos 30 minutos do segundo tempo.

Na 11ª rodada da Série B, o Timbu enfrenta a Ponte Preta na próxima segunda-feira (12). Já o Goiás visita o CSA no estádio Rei Pelé na quarta-feira (14).

