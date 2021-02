Náutico se aproxima de novo executivo de futebol Presidente Edno Melo iniciou uma reformulação no clube e deve confirmar Ari Barros como homem forte do departamento

Após a saída de Fernando Leite, o Náutico já encontrou um novo executivo de futebol e firmou acordo com Ari Barros, que estava no Juventude.

+ CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Segundo o ge, o novo dirigente negocia os últimos detalhes com o Timbu e terá carta branca para mexer no futebol do clube pernambucano.

Acessos



Um dos motivos para a escolha de Ari foi o seu papel no Juventude, onde ele conseguiu dois acessos consecutivos até colocar o Jaconero na elite do futebol nacional.

+ Vai acabar! Listamos 30 jogadores que só tem contrato até o fim de fevereiro no Brasil

Antes do sucesso no Ju, Ari Barros também comandou o futebol do Remo e Treze-PB.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também