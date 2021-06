Náutico quer voltar a vencer para seguir tranquilo na liderança da Série B

O Náutico, após perder o aproveitamento de 100%, quer reencontrar o caminho das vitórias para seguir tranquilo na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Três jogos darão sequência à sétima rodada neste sábado, todos com portões fechados por conta da pandemia de covid-19.

Em Recife (PE), às 21 horas, o Náutico receberá o Remo. O time do técnico Hélio dos Anjos empatou sem gols com o Londrina no Estádio do Café e chegou aos 16 pontos. O Remo, por outro lado, não vence há três jogos depois de ter ficado no 0 a 0 com o Guarani. O clube paranaense ronda a parte debaixo da classificação com seis pontos.

Com a mesma pontuação aparece o Vitória, derrotado pelo Coritiba por 1 a 0. O clube baiano buscará a reabilitação diante do Londrina, em Salvador (BA), às 18h30. Apesar de ter segurado o líder, o clube paranaense está na zona de rebaixamento, sem vitória e com apenas quatro pontos.

Em São Luís (MA), às 16h30, o Botafogo, que teve seu jogo contra o CSA adiado, fará confronto direto ante o Sampaio Corrêa. Os cariocas, sem vencer há dois jogos, somam oito pontos, um a menos do que os maranhenses. O Sampaio está invicto há duas rodadas e vem de 0 a 0 com o Brusque, em Santa Catarina.

A rodada será encerrada no domingo. O Cruzeiro visitará o CSA para tentar sair da degola, enquanto o Vasco fará jogo de seis pontos contra o Brusque para encostar no pelotão da frente.

Confira os jogos da sétima rodada da Série B:

SÁBADO

16h30

Sampaio Corrêa x Botafogo

18h30

Vitória x Londrina

21 horas

Náutico x Remo

DOMINGO

20h30

CSA x Cruzeiro

21 horas

Vasco x Brusque

