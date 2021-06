Náutico pode disparar na liderança da Série B e Guarani tenta reencontrar vitória

O Náutico não só defenderá o aproveitamento de 100% na Série B do Campeonato Brasileiro, como tentará abrir vantagem na liderança nesta terça-feira à noite, quando a quarta rodada será aberta com quatro jogos. Todos realizados com portões fechados por conta da pandemia de covid-19. Já o Guarani tentará reencontrar o caminho das vitórias.

Em Recife, o Náutico, animado com os 3 a 1 em cima do Guarani, receberá o Vila Nova às 19 horas. O time do técnico Hélio dos Anjos lidera a Série B com nove pontos e quatro gols de saldo, um a mais do que o Brusque, outro clube com 100%. O Vila Nova, por sua vez, chegou aos cinco pontos após desencantar contra o CSA (1 a 0). Os goianos estão a dois do G4 zona de classificação.

Na oitava colocação com quatro pontos, o Guarani pegará o CSA, em Maceió, às 19 horas, na tentativa de voltar a vencer. Os alagoanos também precisam da vitória, uma vez que estão na zona de rebaixamento, no 18.º lugar, com apenas um ponto.

Em Goiânia, às 21h30, o Goiás, de olho no G4, tentará parar o embalado CRB. Os rivais estão lado a lado na classificação. Após empatar com o Cruzeiro, por 1 a 1, o Goiás, parou na quinta colocação com cinco pontos, a dois do CRB, que fecha a zona de acesso. O time do técnico Allan Aal fez 3 a 2 no Confiança.

Atrás da reabilitação, os sergipanos medirão forças diante do Brasil de Pelotas em Aracaju, às 21h30. O Confiança está na 13.ª colocação com três pontos, enquanto os gaúchos abrem a zona de descenso com um ponto. Sem vitória, o Brasil vem de derrota para o Vasco, por 2 a 1.

A rodada seguirá na quarta-feira com mais quatro jogos. Destaque para a Ponte Preta que buscará a reabilitação contra o ameaçado Cruzeiro. No Rio, o Vasco tentará embalar diante do Avaí. Já na quinta-feira, o Botafogo defenderá sua posição no G4 contra o Londrina.

A partida entre Brusque e Coritiba segue sem data marcada após a CBF adiar o jogo por conta do confronto do clube paranaense diante do Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil.

Confira os jogos da quarta rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19 horas – Náutico x Vila Nova

19 horas – CSA x Guarani

21h30 – Goiás x CRB

21h30 – Confiança x Brasil-RS

QUARTA-FEIRA

16 horas – Remo x Vitória

18 horas – Operário x Sampaio Corrêa

19 horas – Vasco x Avaí

21h30 – Ponte Preta x Cruzeiro

QUINTA-FEIRA

19 horas – Londrina x Botafogo

