Náutico perde 2 pênaltis, mas vira sobre o Paraná e deixa a zona de rebaixamento

A partida realizada no Estádio dos Aflitos nesta sexta-feira teve todos os ingredientes de um emocionante confronto decisivo. O Náutico saiu atrás do placar, desperdiçou dois pênaltis, mas mesmo assim conseguiu vencer o Paraná, por 2 a 1, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Náutico, assim, deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 15.ª colocação, com 38 pontos. Já o Paraná, que teve a estreia do técnico Márcio Coelho, perdeu a oitava nos últimos dez jogos e estacionou nos 33 pontos, na 18.ª colocação.

Com três zagueiros, o Paraná apostou nos contra-ataques e nas jogadas de bola parada para surpreender o Náutico e conseguiu logo aos 15 minutos. Renan Bressan cobrou falta e Hurtado desviou para o gol. Na sequência, Gabriel Pires quase ampliou.

Aos 31 minutos, Kieza sofreu pênalti de Philipe Maia, mas viu Renan defender a cobrança no canto direito. O artilheiro do Náutico, porém, se redimiu seis minutos depois e fez o gol de empate com um chute no ângulo, após passe de Bryan.

No começo do segundo tempo, Vinícius parou no goleiro Renan, que voltaria a salvar o Paraná aos dez minutos, quando defendeu cobrança de pênalti de Jean Carlos, a segunda desperdiçada pelo Náutico na partida.

Mas o time pernambucano não se abateu e buscou a virada aos 18 minutos. Igor Miranda cruzou e a bola encontrou os pés de Erick, que dominou e bateu no ângulo de Renan. Depois disso, o Náutico recuou e o Paraná partiu com tudo para cima, mas abusou dos cruzamentos e não conseguiu arrancar o empate.

Os times entram em campo na próxima terça-feira, às 19h15, pela 34.ª rodada. O Náutico recebe o América-MG, novamente nos Aflitos, no Recife, enquanto o Paraná encara o CSA, na Vila Capanema, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 2 X 1 PARANÁ

NÁUTICO – Anderson; Bryan, Carlão, Camutanga e Igor Miranda (Renan Foguinho); Rhaldney, Matheus Trindade (Jhonnatan) e Jean Carlos (Ruy); Vinícius (Marcus Vinícius), Kieza e Erick (Jorge Henrique). Técnico: Marcelo Rocha (auxiliar).

PARANÁ – Renan; Philipe Maia, Hurtado (Guilherme Biteco) e Fabrício; Andrew, Higor Meritão, Thiago Alves (Gabriel Kazuo), Renan Bressan e Gabriel Pires (Juninho); Bruno Lopes (Bruno Gomes) e Andrey (Jean). Técnico: Márcio Coelho.

GOLS – Hurtado, aos 15, e Kieza, aos 37 minutos do primeiro tempo; Erick, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS – Bryan, Rhaldney, Marcus Vinícius e Erick (Náutico); Philipe Maia, Hurtado, Renan e Gabriel Pires (Paraná).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

