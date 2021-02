Náutico não quer fazer ‘pacotão’ de reforços para a próxima temporada Clube dos Aflitos deixou claro, por meio do executivo de futebol, que ideia é fazer contratação de atletas com alto grau de determinação

Mesmo vindo de uma temporada onde os resultados foram decepcionantes pela expectativa criada, a ideia no Náutico é não cair na “tentação” já vista em outros casos de trazer um alto número de reforços com a ideia de profunda reformulação no plantel.

A ideia foi, inclusive, reforçada pelo executivo de futebol, Ari Barros, na apresentação do novo homem forte do futebol no Alvirrubro falando que, no total, seis nomes novos devem chegar em posições diferentes:

– Os reforços estão sendo bem analisados. São atletas que têm que ser contratados cirurgicamente. Até porque temos poucas contratações e precisam ser bem pensadas. Vamos tomar as decisões em conjunto, para que o erro seja amenizado e a gente possa ser muito assertivo nos nomes que a gente possa disponibilizar para o professor Hélio (dos Anjos). Com relação (ao número de) contratações, temos em mente em torno de seis contratações por posições diferentes.

Além disso, Ari também pontuou que o perfil dos nomes vistos como possíveis reforços da equipe pernambucana estão baseados naqueles que tiverem “fome” de vitórias e crescimento profissional:

– Estamos cientes do que o clube necessita para dar início à temporada. Precisamos de atletas que tenham muita intensidade e que estejam com fome, não só de vencer na instituição como na carreira.

