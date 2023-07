Náutico marca duas vezes nos acréscimos e arranca empate contra o Ypiranga na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 23:45 Compartilhe

Três jogos encerraram nesta segunda-feira a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico-PE perdia para o Ypiranga-RS por 3 a 1 até aos 45 minutos do segundo tempo, quando Alisson Santos e Victor Ferraz decretaram o empate por 3 a 3, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

Também nos acréscimos, o Operário-PR superou o Remo-PA por 2 a 1, no Baenão, no Pará, e assumiu a vice-liderança. Já o Volta Redonda-RJ venceu o Confiança-SE, fora de casa, por 1 a 0.

Com muita emoção, o Náutico conseguiu um ponto suado no Colosso da Lagoa. O Ypiranga abriu 2 a 0 com Erick Farias e Jhonatan Ribeiro. Paul Villero diminuiu, mas William Barbio aumentou a vantagem gaúcha, que não suportou a pressão e sofreu dois gols no final. Aos 45, Alisson Santos diminuiu e, aos 47, Victor Ferraz empatou o placar em 3 a 3. O resultado deixou o Náutico em sexto lugar, com 19 pontos. Já o Ypiranga é o 11º, com 15.

Também nos acréscimos, o Operário venceu o Remo por 2 a 1. Alisson Taddei abriu o placar para os paranaenses. O experiente e rodado Élton empatou já na reta final do jogo, mas Felipe Augusto, aos 52, decretou a vitória do Operário. Com a vitória, a equipe paranaense assumiu a vice-liderança, com 22 pontos. Já o Remo, segue brigando contra o rebaixamento, em 17º lugar, com 13 pontos.

Sem grandes emoções, o Volta Redonda superou o Confiança, no Amigão, em Sergipe, com gol de Ítalo Carvalho. O resultado deixou o time carioca em quarto lugar, com 19 pontos. O Confiança é o 10º, com 16.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 12ª RODADA DA SÉRIE C:

SÁBADO

Botafogo-PB 1 x 2 Brusque-SC

Amazonas-AM 1 x 2 Paysandu-PA

São Bernardo 1 x 1 Altos-PI

DOMINGO

Pouso Alegre-MG 0 x 1 Floresta-CE

América-RN 1 x 2 Manaus-AM

Aparecidense-GO 2 x 1 São José-RS

Figueirense-SC 1 x 1 CSA-AL

SEGUNDA-FEIRA

Confiança-SE 0 x 1 Volta Redonda-RJ





Ypiranga-RS 3 x 3 Náutico-PE

Remo-PA 1 x 2 Operário-PR

