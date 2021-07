Náutico goleia Operário por 5 a 0 na Série B

O Náutico não tomou conhecimento e derrotou o Operário por 5 a 0 na noite desta sexta-feira (2) no estádio dos Aflitos, em Recife, pela 9ª rodada da Série B.

Os gols foram marcados pelo voltante Marciel, pelo atacante Paiva (duas vezes), pelo meia Jean Carlos e pelo avante Yago. O resultado manteve o time de Pernambuco na liderança do torneio.

Agora, o Náutico soma 21 pontos, enquanto o Operário tem 12 e está no 6º lugar. Os próximos desafios das equipes serão no próximo final de semana. O Timbu viaja até Goiânia para enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha na sexta-feira (9). O Operário recebe o Brasil de Pelotas no sábado (10).

Coritiba vence em casa

O Coritiba aproveitou a chance de jogar no Couto Pereira e venceu o Remo por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (2), também pela 9ª rodada da Série B. O resultado deixou o time do Paraná na vice-liderança com 19 pontos em oito jogos, um a menos do que o líder Náutico. Já o Remo abre o Z4 no 17º lugar, com sete pontos em oito jogos.

#CFCxREM – 2×1 – Vitória do Coxa! É a quinta consecutiva no Brasileiro. Na próxima rodada, o Coxa encara o Cruzeiro no Mineirão! Seguimos em frente. #SempreCoxa pic.twitter.com/xhMyEU9cCE — Coritiba (@Coritiba) July 2, 2021

Os gols do Coxa foram do centroavante Léo Gamalho, já os paraenses descontaram com Erick Flores, após cruzamento de Igor Fernandes. O Coritiba volta a jogar na próxima terça-feira (6), contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Na quinta-feria (8), o Remo recebe o Vila Nova.

