Náutico goleia Operário e segue líder invicto da Série B Clube pernambucano foi superior por toda a partida e segue sem perder na competição

O Náutico entrou em campo nesta sexta-feira (2), para continuar na liderança da Série B do Brasileirão e assim fez. Com uma partida segura, o time pernambucano não tomou conhecimento do Operário e goleou a equipe fantasma por 5 x 0, gols marcados por Marciel, Jean Carlos, Iago e Paiva, duas vezes.

Agora com 21 pontos, o Timbu segue há dois do Coritiba, que também venceu na rodada. Sua próxima partida acontece na sexta-feira (9), quando viaja para enfrentar o Goiás. Enquanto isso, o Operário estaciona na 6ª colocação, tendo 12 tentos. No meio de semana luta por uma vaga na final do Paranaense, diante o Londrina e no sábado retorna para a Série B e duela com o Brasil de Pelotas, em casa.

Timbu abrindo vantagem

O Náutico começou com tudo no ataque, Marciel tentou chute de fora da área, logo no primeiro minuto de partida. Logo depois, o Operário tentou responder com Fabiano, que pegou sobra, mas mandou por cima. Aos 8′, após a bola bater na trave e subir, na sua segunda tentativa, Marciel dominou com estilo e mandou uma bomba para o fundo das redes, abrindo o placar para o Timbu.

Após a abertura do marcador, o duelo ficou ”lá e cá”, com as duas equipes buscando jogo, mas pecando nos momentos finais de passe e finalização. Reniê quase marcou de cabeça, após escanteio cobrado, Mas Paiva não desperdiçou. Após lançamento de Vinícius, o atacante entrou na área e bateu cruzado, ampliando o placar.

Mais tarde, Jean Carlos cobrou escanteio na medida para Carlão, testar para fora. Novamente o camisa 10 apareceu em bola parada, desta vez, a zaga do Operário tirou, Rafinha pegou o rebote e bateu rasteirinho. Enquanto isso, o Operário também teve duas boas oportunidades. Primeiro, Alex Silva fez boa jogada na área, cortou a marcação, mas chutou travado em Rafinha. Logo depois, após escanteio, Felipe Garcia subiu bonito, mas ficou somente no quase.

Pintou goleada

Na volta do intervalo, Djalma Silva, que entrou na segunda etapa para fazer sua estreia com a camisa do Fantasma, tentou chute de longe. Mas, em seguida, Vinícius disparou na esquerda, invadiu a área, rolou para Jean Carlos, que dominou e com categoria fez o terceiro gol do Náutico.

A goleada foi posta no placar ainda aos 10 minutos de segunda etapa. Rhaldney achou Paiva livre, o atacante tocou na saída do goleiro e fez o quarto tento pernambucano. O Operário tentou diminuir o prejuízo, mas não houve êxito. Aos 29′, o Náutico voltou ao ataque com Rafinha, que cobrou falta de longe e contou com desvio para levar perigo para Simão. Logo depois, Iago deu números finais ao massacre nos Aflitos.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

NÁUTICO 5 x 0 OPERÁRIO

Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

Data/horário: 02 de julho de 2021, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

Assistente 2: Renner Lisboa dos Santos (SE)

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro Silva (PE)

Gols: Marciel (8’/1T) (1-0), Paiva (28’/1T) (2-0), Jean Carlos (5’/2T) (3-0), Paiva (10’/2T) (4-0), Iago (441/2T) (5-0)

Cartões Amarelos: Wagner Leonardo, Guilherme Nunes e Carlão (Náutico), Lucas Mendes e Leandrinho (Operário)

NÁUTICO: Alex Alves; Bryan, Carlão, Wagner Leonardo e Rafinha (Djavan 36’/2T); Matheus Trindade, Rhaldney (Breno 36’/2T), Marciel (Iago 20’/2T) e Jean Carlos (Giovanny 36’/2T); Paiva e Vinícius (Guilherme Nunes 20’/2T). Técnico: Hélio dos Anjos.

OPERÁRIO: Simão; Alex Silva (Lucas Mendes 15’/2T), Reniê, Rodolfo Filemon e Fabiano (Djalma Silva – Intervalo); Leandro Vilela, Rafael Chorão (Pedro Ken 7’/2T), Marcelo (Leandrinho 7’/2T), e Jean Carlo; Felipe Garcia e Ricardo Bueno. Técnico: Matheus Costa.

