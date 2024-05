Náutico goleia o Remo e Botafogo-PB assume a vice-liderança da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 22:24 Para compartilhar:

O Náutico, enfim, conseguiu a sua primeira vitória em casa e de forma convincente ao golear por 4 a 1 o Remo, neste sábado, no estádio dos Aflitos, no Recife (PE), pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No estádio Castelão, em São Luís (MA), o Botafogo-PB surpreendeu o Sampaio Corrêa, venceu por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança.

Os dois times buscavam a reabilitação. O Náutico tinha perdido fora para Ferroviária e para o Volta Redonda, ambos por 2 a 1, enquanto o Remo foi dirigido ainda pelo interino Alan Ribeiro. O time da casa venceu com dois gols de Paulo Sérgio, um de Gustavo Maia e outro de Rafael Vaz. Marco Antônio anotou para o visitante. A vitória deixou o Náutico com sete pontos, em nono lugar. O Remo tem quatro e aparece em 14º.

Quem subiu na tabela foi o Botafogo-PB ao ganhar por 1 a 0 do Sampaio Corrêa, mesmo atuando em São Luís (MA). Wendel Lomar fez o gol da vitória no segundo tempo, colocando o time da Paraíba em segundo lugar, com 13 pontos, dois a menos do que o Athletic-MG, com 15. Sem vencer, o Sampaio só tem dois pontos, em 16º.

Quem não mostrou evolução foram Confiança e ABC que empataram sem gols no estádio Batistão, em Aracaju (SE). Ambos têm cinco pontos. O ABC figura em 12º, uma posição na frente do Confiança.

A rodada continua no domingo com dois times paulistas em campo. Tentando se aproximar da liderança, a Ferroviária enfrenta o Figueirense. Já o São Bernardo encara o CSA.

Confira os jogos da 6ª rodada da Série C:

SÁBADO

Náutico 4 x 1 Remo

Confiança 0 x 0 ABC

Sampaio Corrêa 0 x 1 Botafogo-PB

DOMINGO

16h30

Figueirense x Ferroviária

São Bernardo x CSA

19h

Londrina x Volta Redonda

Terça-feira

20h

Floresta-CE x Ferroviário-CE