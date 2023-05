Náutico e São José-RS vencem no fechamento da 4ª rodada da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2023 - 23:59 Compartilhe

Náutico e São José-RS aproveitaram bem a condição de mandantes e venceram os seus jogos, nesta noite, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Mesmo assim, ambos ocupam posições intermediárias na tabela de classificação.

Debaixo de muita chuva, no Estádio dos Aflitos, o Náutico fez 3 a 1 em cima do Floresta-CE, com gols de Souza, de falta, Gabriel Santiago, e Juan Gauto, com Marllon descontando para o time cearense, que segue com quatro pontos, em 16º lugar. O Náutico, com seis pontos, ocupa a sexta posição.

Na região metropolitana de Porto Alegre (RS), o São José bateu por 2 a 1 o Remo, com Thiago Santos marcando o gol da vitória, aos 49 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, Zé Andrade abriu o placar para os gaúchos, mas em seguida Muriqui empatou para os paraenses. O Remo segue com zero ponto, acumulando quatro derrotas. Com sua primeira vitória, o São José aparece com cinco pontos, em 14º lugar.

A rodada fechou com apenas o São Bernardo-SP mantendo os 100% de aproveitando, com 12 pontos, em primeiro lugar. Atrás dele aparecem o Confiança, com nove, o Botafogo-PB, com oito, Ypiranga, Amazonas, Figueirense, Brusque e Pouso Alegre, todos com sete pontos. Na zona de rebaixamento, estão o Remo, com zero, América-RN, com um, Volta Redonda e Aparecidense, com três pontos cada.

