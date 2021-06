Náutico domina Vila Nova, mantém 100% e segue na ponta da Série B

Quatro jogos, quatro vitórias. A largada do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro não poderia ser melhor. Nesta terça-feira (15), o Timbu se impôs para derrotar o Vila Nova por 2 a 0 nos Aflitos, em Recife, pela quarta rodada da competição.

É GOL

É VAPO

É VITÓRIA ‍♂️ pic.twitter.com/Vq9PlUIz6r — Náutico (@nauticope) June 16, 2021

Os pernambucanos lideram a Série B com 12 pontos e podem ser alcançados somente pelo Brusque, que soma nove pontos em três partidas e visita o Operário na quarta-feira (16), às 18h (horário de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O Tigrão estacionou nos cinco pontos, perdendo a invencibilidade e a chance de entrar no G4.

O Náutico mandou no jogo desde o começo. Aos 19 e aos 21 minutos, o goleiro Georgemy foi acionado em tentativas de fora da área do meia Jean Carlos e do atacante Erick. Aos 29, o zagueiro Camutanga balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. A pressão dos anfitriões foi recompensada aos 37 minutos, em chute cruzado do atacante Vinícius pela esquerda, abrindo o marcador nos Aflitos.

A pressão pernambucana se manteve no segundo tempo. Jean Carlos teve pelo menos duas chances, nos primeiros dez minutos, para ampliar a vantagem, mas desperdiçou na cara de Georgemy. Na segunda delas, o meia acertou a trave e ainda pôde aproveitar o rebote, mas o lateral Pedro Bambu evitou o gol.

O Vila esboçou reação a partir dos 15 minutos, mas só conseguiu assustar em chutes de fora da área. No fim, o Náutico ainda fez mais um com Bryan. O lateral escapou da marcação do atacante Fernandinho pela esquerda, entrou na área e chutou entre a trave e o goleiro para definir o placar.

Os dois times voltam a campo no fim de semana pela quinta rodada da Série B. O Vila recebe o Coritiba neste sábado (19), às 21h, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), enquanto o Náutico encara o Botafogo no domingo (20), às 16h, nos Aflitos.

Empate no Rei Pelé

Em outra partida desta terça-feira, também pela quarta rodada, CSA e Guarani empataram por 1 a 1 no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Bugre foi a cinco pontos, enquanto o Azulão do Mutange somou o segundo ponto na competição.

Os gols saíram na etapa final. Os paulistas abriram o marcador com o lateral Bidu, em chute cruzado pela esquerda, aos cinco minutos. Os alagoanos igualaram aos 21, em finalização de primeira do atacante Silvinho. O CSA ainda balançou as redes duas vezes, com o zagueiro Matheus Felipe e o atacante Dellatorre, mas os lances foram anulados por entendimento da arbitragem de que houve impedimento. No segundo, porém, a bola desviou no zagueiro bugrino antes de sobrar nos pés do centroavante do Azulão.

No sábado, pela quinta rodada, o Guarani tem o derby campineiro diante da Ponte Preta no Brinco de Ouro, às 18h30. O CSA só volta a jogar no domingo, às 20h30, contra o Londrina, novamente no Rei Pelé.

Veja também