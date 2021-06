Náutico derrota Vitória no Barradão e divide liderança da Série B com o Brusque

O Náutico conheceu sua segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Jogando no Barradão, em Salvador, superou o Vitória por 1 a 0, e igualou o Brusque como os dois únicos times com aproveitamento de 100% na competição até agora. A partida desta noite foi válida pela segunda rodada.

De quebra, o time pernambucano manteve um tabu de oito anos sem perder para o rival. Foram seis jogos, com três triunfos e três empates. No retrospecto geral, na Série B, a vantagem também é do Náutico. Foram oito jogos, com quatro triunfos, três empates e apenas uma derrota para o Vitória. Esta foi a sétima vez que o time baiano perdeu em casa para o clube pernambucano na história.

Com o resultado, o Náutico divide a liderança da Série B, com seis pontos. O Vitória, por sua vez, tem apenas um ponto, longe de empolgar.

A noite não começou boa para o Vitória. No aquecimento, o goleiro Ronaldo reclamou de desconforto muscular e foi substituído por Lucas Arcanjo. Ele, porém, não teve muito trabalho no primeiro tempo. O Náutico criou boas oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo.

A busca era para achar Kieza em boa posição. O ex-atacante de Cruzeiro e São Paulo teve a melhor chance da primeira metade, mas, de cabeça, pegou mal na bola e jogou para fora. O clube pernambucano sofreu na criação e na tentativa de segurar o ataque do Vitória.

Apesar de ter passado em branco, o time baiano deu trabalho no contra-ataque. A velocidade foi a arma da equipe, que sentiu o ‘gostinho’ do gol em uma bola alçada. Soares cruzou na medida para Bispo, que cabeceou na trave. David pegou o rebote, mas errou o alvo.

No segundo tempo, o Náutico contou com o fator sorte para surpreender o Vitória logo no minuto inicial. Jean Carlos apareceu pela direita e tentou cruzar. A bola atravessou a área, enganou o goleiro Lucas Arcanjo e acabou parando apenas no fundo das redes.

Após o gol, o time pernambucano recuou e começou a administrar a vantagem. O Vitória não teve outra saída, precisou sair para o abafa, mas a bola insistiu em não entrar. Soares arriscou e jogou no travessão. Rodrigo Chaves colocou Dinei, ex-Palmeiras, deixou o time ofensivo, mas não teve jeito de evitar o revés em pleno Barradão.

Na próxima rodada, o Náutico visita o Guarani, na sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No domingo, às 20h30, o Vitória recebe o Operário-PR, novamente no Barradão.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 x 1 NÁUTICO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace Reis e Roberto; Gabriel Bispo (Bruno Oliveira), Fernando Neto (Dinei) e Soares (Eduardo); Guilherme Santos (Ronan), Samuel e David (Pablo Siles). Técnico: Rodrigo Chagas.

NÁUTICO – Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan (Matheus Trindade), Rhaldney (Marciel) e Jean Carlos (Luiz Henrique); Erick, Kieza (Paiva) e Vinícius (Vinícius Vargas). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOL – Jean Carlos, a 1 minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Alves e Pablo Siles (Vitória); Kieza, Rhaldney e Wagner Leonardo (Náutico).

ÁRBITRO – Leonardo Sígari Zanon (PR).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).

