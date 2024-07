Náutico deixa Confiança na degola da Série C; Londrina e Tombense ficam no empate de seis gols

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 23:15 Para compartilhar:

O Náutico ganhou um fôlego na Série C do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Confiança por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio dos Aflitos. Ainda na 11ª rodada, Londrina e Tombense ficaram no empate por 3 a 3 no Estádio do Café.

No Recife, o Confiança largou na frente com Lucas Rian, mas acabou levando a virada no segundo tempo com dois gols de cabeça de Bruno Mezenga. Com isso, o Náutico quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitória e subiu ao 12.º lugar, com 12 pontos, ainda longe do G-8 – zona de classificação.

O Confiança, por sua vez, perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento e ficou estacionado no 17º lugar, com oito pontos, à frente apenas de CSA (8), Caxias (6) e São José-RS (4).

No Estádio do Café, Londrina e Tombense fizeram um jogo eletrizante. O time mineiro chegou a abrir 2 a 0, com Pedro Oliveira e Emerson Barbosa, mas levou o empate, com Calyson e Maurício. Antes do apito final, ainda voltou à frente com Denner, mas a igualdade foi decretada com Everton Moraes.

Com o empate, o Tombense ficou em sexto, com 18 pontos, atrás de Volta Redonda (23), Athletic (21), São Bernardo (21), Botafogo-PB (21) e Ferroviária (21). O Londrina é o oitavo, com 17.

A rodada será finalizada apenas na quarta-feira, com dois jogos: Botafogo-PB x Aparecidense-GO, e CSA x Figueirense.