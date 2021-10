Náutico consegue virada no fim e vence Operário na Série B Gols aconteceram em um intervalo de dois minutos na reta final

Nesta sexta-feira (1), Operário e Náutico abriram a 28ª rodada da Série B, no estádio Germano Kruger. O Fantasma abriu o placar na primeira etapa com Djalma Silva e parecia caminhar para uma vitória no segundo tempo. Mas, Vinicius, de pênalti e Caio Dantas logo depois, viraram a partida e levaram os três pontos para Recife.

Com o resultado, os pernambucanos subiram para a 9ª colocação, com 38 pontos e agora enfrentam o Goiás na próxima terça-feira (5), às 21h30. Enquanto isso, o Fantasma ficou na 12ª posição, com 34 e tenta a recuperação um dia depois, às 16h (todos no horário de Brasília).

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Jogo equilibrado e gol Fantasma

Os donos da casa começaram com duas boas oportunidades em finalizações de Alex Silva, ambos defendidas por Anderson. Logo depois, Vinicius fez jogada individual, cruzou para Jailson, que cabeceou mal. Novamente, o lateral Alex Silva apareceu bem na direita e dessa vez, acertou a trave.

Posteriormente, Júnior Tavares acertou bom cruzamento, Vinicius finalizou bem, mas Thiago Braga fez ótima intervenção. Na resposta, o Operário chegou bem com Rafael Oller, mas na finalização da jogada, Paulo Sérgio desperdiçou. O que não aconteceu com Djalma Silva, que acertou uma bomba de longe e após desvio de Hereda, a bola morreu no fundo das redes.

Recém chegados, Júnior Tavares e Matheus Jesus tiveram ótimas oportunidades de marcar o gol de empate, mas desperdiçaram. No final da primeira etapa, o Operário perdeu duas chances, uma com Alan e outra com Paulo Sérgio, que parou novamente em Anderson.

Na volta do intervalo, o Náutico teve uma boa oportunidade com Hereda, em chute cruzado. Logo depois, Alan pegou rebote da defesa, ajeitou o corpo e bateu bonito, mas no travessão. Quem também quase ampliou para o Operário foi Marcelo, em bom chute de longe.

Aos 33′, após recuado errado de Alex Silva, Murillo bate para defesa de Thiago Braga, mas depois foi derrubado pelo goleiro e a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Vinicius deslocou o goleiro e colocou o empate no placar. Logo em seguida, após cruzamento de Júnior Tavares, Caio Dantas cabeceou com estilo e virou a partida.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

OPERÁRIO 1 x 2 NÁUTICO

Local: estádio Germano Kruger, Ponta Grossa-PR

Data/horário: 01 de outubro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)

​Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Árbitro de vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

​Gols marcados: Djalma Silva (25’/1T) (1-0), Vinicius (40’/2T), Caio Dantas (41’/2T) (1-2)

Cartões amarelos: Rodolfo Filemon, Thiago Braga, Rodrigo Pimpão (Operário), Camutanga (Náutico)

OPERÁRIO: Thiago Braga; Alex Silva, Rodolfo Filemon (Odivan 40’/2T), Reniê e Djalma Silva (Fabiano 29’/2T); Leandro Vilela, Marcelo e Alan; Rafael Longuine (Rodrigo Pimpão 16’/2T), Rafael Oller (Fábio Alemão 16’/2T) e Paulo Sérgio (Gustavo Coutinho 29’/2T). Técnico: Leandro Niehues.







NÁUTICO: Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camitanga e Júnior Tavares; Matheus Jesus (Murillo 29’/2T), Matheus Trindade (Marciel 9’/2T) e Rhaldney; Jailson (Djavan 50’/2T), Vinicius e Álvaro (Caio Dantas 9’/2T). Técnico: Hélio dos Anjos.

E MAIS:

Veja também