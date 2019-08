Náutico bate Botafogo-PB fora e garante vaga nas quartas de final da Série C

O Náutico é o segundo clube a confirmar sua presença nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano só precisava empatar, mas ganhou do Botafogo-PB por 1 a 0, em João Pessoa, no estádio Almeidão, nesta noite de sábado, pela 17ª rodada da competição, a penúltima da fase de classificação. Com isso, o time chegou aos 30 pontos, na vice-liderança do Grupo A.

O Sampaio Corrêa, primeiro a carimbar sua vaga na próxima fase, manteve a liderança, com 31 pontos, ao empatar por 1 a 1 com o ABC no Frasqueirão, em Natal (RN). O Imperatriz assumiu a terceira posição, com 25 pontos, ao empatar sem gols em casa com o Ferroviário-CE, que vinha de cinco derrotas consecutivas.

O Confiança completa o G4, com 25 pontos, mas ainda vai entrar na rodada em casa diante do Treze. A derrota praticamente eliminou o Botafogo-PB, com 24 pontos, em sexto lugar, mesma pontuação do Ferroviário, em quinto por ter mais vitórias: 7 a 6.

O ABC parece bem perto de ser rebaixado porque continua na lanterna, com apenas 15 pontos. Pode cair à Série D já nesta rodada, se o Treze, com 15 pontos, vencer o Confiança, em Aracaju (SE), ou se o Globo-RN, com 16, ganhar do Santa Cruz, em Pernambuco.

Um jogo apenas para cumprir tabela aconteceu no Grupo B neste sábado. No interior de Minas Gerais, o Tombense ganhou por 3 a 2 do rebaixado Atlético-AC, lanterna com apenas oito pontos. O Luverdense, com 13 pontos, também já caiu para a Série D em 2020. O Tombense atingiu os 20 pontos em sétimo lugar, mas sem chances de brigar pela classificação.

A penúltima teve um jogo quinta-feira, outro na sexta, vai ter três jogos no domingo e um na segunda-feira à noite. Os quatro melhores de cada grupo vão disputar as quartas de final, enquanto os dois piores serão rebaixados para a Série D em 2020. Somente os semifinalistas vão ascender à Série B.

Confira os jogos da 17.ª rodada da Série C:

Quinta-feira

Luverdense 1 x 3 Paysandu

Sexta-feira

Remo 2 x 0 São José-RS

Sábado

Tombense-MG 3 x 2 Atlético-AC

Botafogo-PB 0 x 1 Náutico-PE

Imperatriz-MA 0 x 0 Ferroviário-CE

ABC-RN 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Domingo

15h30

Ypiranga-RS x Boa Esporte-MG

16h

Confiança-SE x Treze-PB

18h

Santa Cruz-PE x Globo-RN

Segunda-feira

20h

Volta Redonda-RJ x Juventude-RS