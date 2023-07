Náutico abraça apelido ‘time da Barbie’ em campanha contra a homofobia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 17:45 Compartilhe

Apelidado pejorativamente de “Time de Barbie” por rivais, o Náutico aproveitou o sucesso do filme da boneca mais famosa do mundo para fazer uma campanha contra a discriminação no Brasil. O clube pernambucano reforça na ação, divulgada por meio de um vídeo nas redes sociais que não se importa de ser alvo de comentários homofóbicos e informa ser mais do que um apelido.

O vídeo inicia com a imagem de diversos comentários homofóbicos direcionados ao clube, que também usou a peça para refutar o estigma de que a sua torcida não é grande e que “caberia em uma Kombi”. O clube também citou o apoio à luta contra o racismo no futebol brasileiro.

“Eles nos chamam de Barbie… Náutico: o time da Barbie? Pode chamar assim se quiser. Somos muito mais do que um ‘apelido’. Somos a tropa do rato, somos o Timba! E não para por aí, afinal o Náutico também é preto. Juntando nossas Kombis, batemos recordes dos estádios por aí. E isso nos dá orgulho. Orgulho de ser Náutico! Náutico: o time da Barbie? Sim! Da Barbie e de muito mais gente”, diz o texto divulgado pelo time pernambucano.

Disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico está na quinta posição, com 22 pontos em 13 jogos disputados. Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase, quando é iniciada a disputa para descobrir os quatro classificados para a segunda divisão de 2024. A Série B é mais bem organizada e paga mais aos clubes pelos direitos de televisão, por exemplo.

