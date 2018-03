ROMA, 17 MAR (ANSA) – Uma embarcação com 21 imigrantes naufragou neste sábado (17) perto da ilha grega de Agathonisi, no Mar Egeu. Ao menos 14 pessoas morreram, de acordo com a Guarda Costeira da Grécia, que realiza as operações de busca. Três imigrantes, duas mulheres e um homem, conseguiram nadar até uma praia e dar o alarme às autoridades.

Entre os primeiros seis corpos recolhidos do mar, haviam quatro crianças. (ANSA)