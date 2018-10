Naufrágio no mar Egeu deixa pelo menos 4 mortos

ISTAMBUL, 10 OUT (ANSA) – Pelo menos quatro pessoas morreram nesta quarta-feira (10) e mais de 30 estão desaparecidas no naufrágio de um barco de migrantes no mar Egeu, na costa de Karaburun, na Turquia.

A embarcação se dirigia provavelmente para a ilha de Lesbos, na Grécia. As unidades de socorro turcas intervieram e conseguiram salvar uma pessoa até o momento. As operações de busca pelos desaparecidos ainda estão em curso.

Desde o início do ano, ao menos 118 pessoas morreram tentando cruzar o mar Egeu, no Mediterrâneo Oriental, segundo a Organização Internacional para as Migrações. (ANSA)