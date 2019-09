Naufrágio no Mar Egeu deixa 5 crianças e 2 mulheres mortas

ISTAMBUL, 27 SET (ANSA) – Pelo menos sete pessoas, sendo um bebê, quatro crianças e duas mulheres, morreram durante o naufrágio de um barco de migrantes no Mar Egeu, informou a Guarda Costeira da Grécia nesta sexta-feira (27). De acordo com as autoridades, a embarcação afundou próximo da ilha de Inusses, localizada entre a ilha de Quios e a costa da Turquia. Ao todo, quatro crianças, cinco homens e três mulheres foram resgatados. A nacionalidade dos migrantes ainda é desconhecida. Nos últimos anos, centenas de migrantes e refugiados morreram na tentativa de atravessar o Mar Egeu em pequenas embarcações.

Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 50 vítimas foram registradas na região desde o início de 2019. Desde 2015, a Grécia tem acolhido cerca de 70 mil migrantes, sendo a maioria fugitivos da Síria, enquanto fazem a travessia pelas águas turcas. Nesta semana, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, informou que cerca de 3 mil pessoas desembarcaram na Turquia nos últimos dias. (ANSA)