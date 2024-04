Naufrágio na costa do Djibuti deixa 16 mortos e 28 desaparecidos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/04/2024 - 9:59 Para compartilhar:

Ao menos 16 migrantes morreram e 28 estão desaparecidos após um naufrágio na costa do Djbuti, na região do Chifre da África, anunciou nesta terça-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU.

“As operações de busca e resgate por parte das autoridades locais e da OIM prosseguem”, afirmou a agência na rede social X.

A OIM acrescentou que 77 migrantes estavam na embarcação, incluindo pelo menos uma criança, mas não informou se este último foi um dos resgatados.

Este é o segundo naufrágio relatado pela OIM na costa do Djibuti em poucas semanas, após uma tragédia no dia 8 de abril que matou pelo menos 38 migrantes, incluindo crianças.

A “rota oriental”, que os migrantes da região do Chifre da África seguem para chegar à Arábia Saudita através do Iêmen – país em guerra -, é considerada pela agência da ONU como “uma das rotas migratórias mais importantes, perigosas e complexas de África e do mundo”.

Em 8 de abril, a OIM afirmou que pelo menos 698 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram ao longo da rota oriental em 2023.

Em novembro de 2023, 64 migrantes desapareceram em um naufrágio nas costas do Iêmen, recorda a OIM.

Além dos naufrágios, os migrantes enfrentam no caminho “fome, riscos para a saúde, traficantes e outros criminosos, falta de assistência médica, de alimentos, água e refúgio”, destaca a organização.

Segundo a OIM, os etíopes representam 79% dos quase 100.000 migrantes que chegaram ao Iêmen em 2023 procedentes das costas do Djibuti ou da Somália.

A maioria cita razões econômicas para a viagem, mas alguns também destacam a violência ou os desastres climáticos na Etiópia.

