Naufrágio na costa da Tunísia deixa ao menos 43 migrantes mortos

TUNIS, 3 JUL (ANSA) – Pelo menos 43 migrantes morreram afogados em um naufrágio na costa da Tunísia enquanto tentavam cruzar o Mediterrâneo da Líbia para a Itália, informou o Crescente Vermelho neste sábado (3).

Ainda segundo a organização humanitária, conforme relatado pela agência Reuters, outros 84 refugiados foram salvos.

O barco partiu de Zuwara, na costa noroeste da Líbia, com refugiados do Egito, Sudão, Eritreia e Bangladesh “A Marinha resgatou 84 migrantes e 43 outros morreram afogados em um barco que partia de Zuwara, na Líbia, em direção à Europa”, disse Mongi Slim, oficial do Crescente Vermelho.

Nos últimos meses, diversos afogamentos foram registrados ao largo da costa da Tunísia, com um aumento das tentativas de travessias da Tunísia e da Líbia para a Itália para a Europa.

Líbia – Hoje, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou também que 14 corpos de migrantes foram encontrados na praia de Zawia, na Líbia.

“Até agora, entre ontem e hoje, foram recuperados os corpos de 14 pessoas, incluindo uma criança e uma mulher”, afirmou o porta-voz Safa Msehli, no Twitter.

“Uma triste lembrança de que muitas pessoas se afogam no Mediterrâneo em naufrágios invisíveis, na ausência de uma eficaz e responsável busca e socorro de Estado”, acrescentou. (ANSA)

