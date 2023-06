Naufrágio na costa da Grécia mata 17 migrantes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2023 - 6:40 Compartilhe

Dezessete migrantes morreram e 100 pessoas foram resgatadas na manhã desta quarta-feira (14) após um naufrágio na península grega do Peloponeso, anunciou a Guarda Costeira do país.

A tragédia aconteceu nas águas internacionais do Mar Jônico e provocou uma grande operação de resgate, complicada pelos fortes ventos.

A operação teve o apoio de um avião e um helicóptero das Forças Armadas gregas, além de seis embarcações que já estavam na região.

“A partir das primeiras horas da quarta-feira, uma grande operação de resgate foi iniciada em Pilos, depois que um barco de pesca naufragou com um grande número de migrantes a bordo”, afirmou a Guarda Costeira grega.

Os resgatados foram levados para Kalamata e quatro deles, que estavam em condição crítica, foram transportados de helicóptero para um hospital local.

A Guarda Costeira informou que um avião de vigilância da agência europeia Frontex detectou a presença da embarcação na tarde de terça-feira, mas que os passageiros “recusaram ajuda”.

Também indicou que nenhuma pessoa estava com colete salva-vidas.

As nacionalidades dos migrantes não foram reveladas. Tudo indica que o barco partiu da Líbia e tinha a Itália como destino, segundo as autoridades.

A polícia portuária da Grécia afirmou que nesta quarta-feira um veleiro enfrentou problemas com 80 migrantes a bordo perto de Creta e foi resgatado por uma patrulha da Guarda Costeira, antes de ser rebocado para o porto.

Grécia, Itália e Espanha são os principais destinos de dezenas de milhares de pessoas que tentam chegar à Europa a partir da África e do Oriente Médio.

Atenas também enfrenta as tentativas de entrada a partir da Turquia por rotas próximas das ilhas Cíclades a até o Peloponeso, para evitar as patrulhas no Mar Egeu, mais ao norte.

A Grécia e outros países do sul e sudeste da Europa afirmam que são obrigados a assumir a gestão dos migrantes sem documentos.

