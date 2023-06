Naufrágio em rio deixa mais de cem mortos na Nigéria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/06/2023 - 17:29 Compartilhe

Mais de 100 pessoas morreram no centro-norte da Nigéria após um barco que transportava famílias que retornavam de um casamento naufragar em um rio, anunciaram a polícia e as autoridades locais nesta terça-feira (13).

O barco transportava os passageiros pelo estado de Kwara quando ocorreu o acidente, informaram a polícia local e o escritório do governador local. O porta-voz da polícia do estado de Kwara, Okasanmi Ajayi, disse à AFP que 103 pessoas morreram no naufrágio e 100 sobreviveram.

