Naufrágio em Mato Grosso do Sul mata ao menos 6 pessoas

SÃO PAULO, 16 OUT (ANSA) – Um barco-hotel naufragou nesta sexta-feira (15) no Rio Paraguai em Corumbá, cidade que fica a 415 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e deixou ao menos seis mortos, informou o Corpo de Bombeiros local.

Os corpos das vítimas já foram localizados e retirados da água entre a sexta e o sábado (16) e ao menos uma pessoa segue desaparecida. Outras 14 foram resgatadas logo após a embarcação afundar.

Segundo as testemunhas, o barco-hotel foi atingido por um forte vendaval na tarde de ontem e naufragou.

Os bombeiros informaram que conseguiram chegar rapidamente ao local do incidente, que ocorreu a cerca de cinco quilômetros do Porto Geral de Corumbá. (ANSA).

