Naufrágio em Malta deixa aos menos 5 migrantes desaparecidos

ROMA, 25 JUL (ANSA) – Um novo naufrágio nas águas da ilha de Malta na noite do último domingo (23) deixou ao menos cinco migrantes desaparecidos, incluindo uma criança, provenientes da Costa do Marfim e da Gâmbia.

Segundo as autoridades locais, 15 pessoas foram resgatadas e levadas a um ambulatório na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, enquanto outros 36 sobreviventes desembarcaram no cais de Favaraolo.

O grupo explicou que mais de 40 migrantes, incluindo três crianças, partiram de Sfax, na Tunísia, no último sábado (22), por volta das 22h (horário local), e que, durante a viagem, a pequena embarcação naufragou após ser abordada por um barco de pesca tunisiano que tentou roubar seu motor.

O grupo, incluindo 15 mulheres e dois menores desacompanhados, permaneceu na água até ser resgatado por barcos de patrulha da Guarda Costeira na tarde desta segunda-feira (24).

De acordo com os migrantes, entre os desaparecidos estão uma mulher da Costa do Marfim e uma criança, além de uma migrante cujo marido e irmã chegaram a Lampedusa, dois homens, sendo um de 33 anos, da Gâmbia. (ANSA).

