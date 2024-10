Naufrágio deixa 45 mortos na costa do Djibuti (OIM)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 18:47 Para compartilhar:

Quarenta e cinco pessoas morreram no naufrágio de dois barcos que transportavam migrantes na costa do Djibuti, anunciou nesta terça-feira (1º) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

“Os barcos saíram do Iêmen com 310 pessoas a bordo”, informou na rede social X a agência da ONU, acrescentando que havia desaparecidos. Trinta e duas pessoas foram resgatadas.

Dezenas de milhares de migrantes do Chifre da África cruzam a cada ano o Mar Vermelho e o Golfo de Áden tentando chegar aos Estados petroleiros do Golfo, fugindo de conflitos, catástrofes naturais e das perspectivas econômicas ruins.

Os migrantes que conseguem chegar ao Iêmen costumam enfrentar outras ameaças nesse país, o mais pobre da Península Arábica, mergulhado em uma guerra civil há quase 10 anos.

