Naufrágio de canoa que partiu do Senegal deixa ao menos 14 mortos em Dacar

Pelo menos 14 corpos foram encontrados nesta segunda-feira (24) na costa de Dacar, no Senegal, em uma nova tragédia na rota migratória que liga este país da África Ocidental ao arquipélago espanhol das ilhas Canárias.

“A priori, são migrantes”, disse à AFP Samba Kandji, vice-prefeito do bairro de Ouakam, na capital senegalesa. Segundo ele, “a Marinha obrigou a embarcação a atracar e as pessoas fugiram. Algumas pularam, mas não sabiam nadar”.

“Eles me disseram que há 14 [mortos], mas depois havia mais dois corpos. Podemos supor que há 16” mortos, disse Kandji minutos depois.

Em uma praia de Ouakam, bombeiros e guardas continuavam o trabalho de resgate e busca de possíveis vítimas nesta segunda-feira, confirmou um jornalista da AFP.

Segundo um bombeiro, que pediu anonimato, as operações de busca começaram à 01h00 no horário local (22h00 de domingo no horário de Brasília).

Não se sabe quantas pessoas estavam a bordo da canoa. Duas pessoas foram resgatadas com vida, segundo um oficial.

Nas últimas semanas, cresceu a atividade na rota migratória para as Ilhas Canárias, arquipélago espanhol localizado na costa do Marrocos e que representa uma porta de entrada para a Europa no oceano Atlântico para os migrantes.

