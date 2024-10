NatWest supera previsões de lucro e receita no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 7:19 Para compartilhar:

O NatWest Group divulgou nesta sexta-feira (25) que obteve lucro antes de impostos de 1,67 bilhão de libras no terceiro trimestre de 2024, 26% maior do que o ganho de igual período do ano passado. O número superou a previsão de analistas, de 1,46 bilhão de libras, segundo consenso fornecido pelo próprio banco britânico.

A receita do NatWest somou 3,74 bilhões de libras no trimestre, também acima da previsão do mercado, de 3,58 bilhões de libras. Apenas a receita com juros totalizou 2,9 bilhões de libras, ante expectativa de 2,78 bilhões de libras.

Após os resultados melhores do que o esperado, o NatWest elevou sua projeção para a receita deste ano, para cerca de 14,4 bilhões de libras. A estimativa anterior era de 14 bilhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.