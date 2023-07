NatWest lucra mais que o esperado no 2º tri, mas reduz projeção de mar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 8:02 Compartilhe

O NatWest Group divulgou nesta sexta-feira (28) que teve lucro operacional antes de impostos de 1,77 bilhão de libras no segundo trimestre de 2023, maior do que o ganho de 1,40 bilhão de libras registrado no mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 1,49 bilhão de libras entre abril e junho.

Já a receita com juros do NatWest, no qual o governo do Reino Unido detém fatia de 38,69%, somou 2,82 bilhões de libras no trimestre, ficando um pouco abaixo do consenso de 2,9 bilhões de libras. Para 2023, o NatWest reduziu sua projeção para a margem líquida de juros, para “menos de” 3,2%, de “cerca de” 3,2% anteriormente. Fonte: Dow Jones Newswires.

