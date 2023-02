Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 4:00 Compartilhe

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu a cidadania do país europeu aos brasileiros Claudinho e Malcom, que atuam no Zenit, da Rússia. De longe, o Corinthians observa o movimento, pois isso pode influenciar o futuro de Gustavo Mantuan, que está emprestado pelo clube alvinegro ao time de São Petersburgo e atua na mesma posição dos dois ‘novos russos’.

A concessão do título para os atletas foi muito mais um movimento político, passando uma mensagem de força da Rússia à União Europeia e buscando estreitar laços com o Brasil, em um momento em que eles estão em guerra com a Ucrânia. Porém, isso pode ser um fator que capaz de segurar os jogadores no Zenit, já que o clube russo admite a possibilidade de perder ambos no meio do ano. Claudinho é monitorado pelo Palmeiras e Olympique de Marseille, da França. Ambas as equipes, inclusive, fizeram proposta pelo jogador no início do ano, mas não viram a situação evoluir. Já Malcom foi alvo do Paris Saint-Germain, também da França, e pode ser sondado novamente para o segundo semestre.

+ Quem é melhor: Santos ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!





Caso esses atletas deixem o Zenit na próxima janela de transferências internacionais, existirá a chance da equipe russa tentar a permanência de Mantuan em definitivo. A princípio, a possibilidade é vista como remota no clube, mas não é descartada, tanto que a direção do time de São Petersburgo tem ‘levado com a barriga’ a decisão sobre o futuro do jogador que ainda pertence ao Corinthians.

+ Veja as movimentações do mercado da bola no vaivém do LANCE!

Mantuan tem três gols e uma assistência em 18 jogos pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

+ Confira a tabela do Paulistão e simule as partidas da competição estadual



O Timão, por sua vez, está de olho pois, em caso de retorno, o atleta tem grandes chances de ser integrado ao elenco. Porém, a prioridade da direção corintiana é negociá-lo. Mantuan tem valor fixado em 10 milhões de euros (R$ 55,1 mi, na cotação atual), caso o Zenit queira comprá-lo. Porém, internamente se admite a possibilidade de dar um desconto para os russos, repassando um percentual menor do que os 90% que a equipe alvinegra possui. Algo que já foi levado pelo Corinthians ao Zenit é de repasse de 50% dos direitos do jogador por algo em torno de 3 milhões de euros (R$ 16,5 mi, na cotação atual). Se o clube da Rússia topar, dificilmente os corintianos vão se opor ao negócio.



E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias