Natura&Co vai acelerar integração de marcas na América Latina, diz presidente

(Reuters) -A Natura&Co <NTCO3.SA> pretende acelerar a integração de suas marcas Natura e Avon na América Latina, afirmou seu presidente-executivo, Fabio Barbosa, nesta terça-feira, acrescentando que a empresa está focando na integração de seus centros de distribuição e capacidades de fabricação. “Isso continua e será ainda mais importante à medida que entrarmos na integração total no final do ano”, disse o executivo durante uma conferência com analistas, após a empresa divulgar resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado subindo 41,3% no primeiro trimestre, com expansão na margem Ebitda ajustadaBarbosa acrescentou que 2023 provavelmente será mais um “ano desafiador”, mas que os primeiros resultados da Natura&Co dão à empresa a confiança de que a companhia está na direção correta.

“Nossas prioridades estratégicas estão aqui e os primeiros resultados nos dão a confiança de que estamos no caminho certo.”

Na B3, as ações da Natura&Co disparavam mais de 10%, respondendo pelo melhor desempenho do Ibovespa, que subia 0,8%.

(Por Carolina PuliceEdição Paula Arend Laier e Pedro Fonseca)

