Natura&Co tem prejuízo de R$652 mi no 1º tri

09/05/2023 - 8:05

Por Carolina Pulice

SÃO PAULO (Reuters) – A Natura&Co publicou na noite de segunda-feira prejuízo líquido de primeiro trimestre de 652,4 milhões de reais, ligeiramente acima do resultado negativo de 643 milhões sofrido um ano antes.

A receita líquida da companhia recuou 3%, para 8,02 bilhões de reais.

O resultado operacional, porém, subiu 41,3%. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 841,7 milhões de reais de janeiro ao fim de março. Os custos de reestruturação do grupo cresceram 6%, com algumas divisões da empresa seguindo sob pressão inflacionária.

Em abril, a francesa L’Oreal acertou acordo para comprar a Aesop da Natura por um valor de 2,53 bilhões de dólares.

“A performance da Natura&Co no primeiro trimestre está em linha com nosso plano”, disse o presidente-executivo, Fabio Barbosa, no balanço, acrescentando que “mudanças estruturais importantes no portfólio” estão em andamento.

