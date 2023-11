Natura: transação da The Body Shop é passo importante da dinamização dos negócios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 14:24 Para compartilhar:

Os executivos da Natura & Co ressaltaram que o anúncio de um acordo vinculante para a venda da The Body Shop para a Aurelius, realizado na manhã desta terça-feira, faz parte do processo de reestruturação das operações da companhia, para simplificar a sua operação.

“Continuamos na jornada de simplificação”, disse o CEO Fábio Barbosa, nesta terça-feira, durante teleconferência para apresentação dos resultados do terceiro trimestre. “A venda da The Body Shop está de acordo com nossas estratégias. Esse é um passo importante da dinamização do nosso negócio”, acrescentou.

De acordo com fato relevante, a transação considerou o enterprise value de 207 milhões de libras, incluindo um potencial valor contingente de 90 milhões de libras. O preço de venda e o earn-out serão pagos em até cinco anos. A conclusão da transação está prevista para ocorrer até 31 de dezembro de 2023 e está sujeita às aprovações regulatórias usuais.

Outra venda, da marca Aesop, acabou sendo decisiva para a Natura apresentar um lucro líquido consolidado de R$ 7,024 bilhões no terceiro trimestre, revertendo um cenário de prejuízo líquido do mesmo período de 2022, algo destacado pelo seu CEO durante a teleconferência. “A venda da Aesop nos ajuda a retornar para a posição de caixa líquido”, comentou Barbosa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias