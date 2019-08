Natura: sustentabilidade da floresta amazônica é responsabilidade compartilhada

A Natura se pronunciou neste final de semana sobre a questão dos incêndios na floresta amazônica, afirmando que a sustentabilidade da floresta é uma responsabilidade compartilhada.

A empresa, que atua há duas décadas na região, afirma que é preciso “trabalhar juntos com as pessoas e os povos que vivem nela, com empresas, com a sociedade civil e com os governos, para garantir a conservação e o futuro da Amazônia”.

Em nota, a empresa diz: “é claro que dá para produzir sem desmatar. Mas é preciso ir além e buscar também a regeneração de áreas degradadas”. Segundo a Natura, sua atuação na região contribui para a conservação de 1,8 milhão de hectares, o que é equivalente à metade da Holanda – e “não é o suficiente”, afirma.