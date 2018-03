Natura informa decisão do Carf de manter autuação e diz que recorrerá

A Natura informou, em comunicado enviado ao mercado financeiro, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu manter autuação fiscal lavrada contra a Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda., subsidiária da companhia, em dezembro de 2012, relativos aos fatos geradores de 2008, sob a alegação de que a base de cálculo do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) nas vendas destinadas à Natura estaria incorreta.

A companhia destacou que a decisão do Carf ainda não é a final e que irá recorrer à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).

“Caso a decisão seja mantida na esfera administrativa, a Companhia submeterá a discussão à apreciação do Poder Judiciário. O valor atualizado do processo, em 31 de dezembro de 2017, era de R$ 925,2 milhões”, informou a empresa no comunicado.

“A Natura reafirma seu entendimento de que o recolhimento do IPI foi realizado em estrita conformidade com a legislação fiscal e que seus advogados continuam classificando a probabilidade de perda como remota, razão pela qual nenhum impacto contábil é esperado como consequência dessa decisão”, finalizou a empresa no texto.