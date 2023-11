Natura diz que Angela Cretu deixará cargo de CEO da Avon, que será ocupado por Kristof Neirynck

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2023 - 12:54 Para compartilhar:

A Natura&Co Holding informou nesta quinta-feira, 30, que Angela Cretu deixará o cargo de presidente da Avon Products, Inc. a partir de 1º de janeiro de 2024. Kristof Neirynck, atual diretor de Marketing da API e diretor executivo para a API Europa Ocidental, passará a ocupar o cargo de CEO.

Além disso, Alessandro Carlucci retornará ao grupo Natura&Co como consultor sênior da Avon para auxiliar na sua contínua recuperação de desempenho e destravamento de valor sustentável. Carlucci, que foi CEO da Natura Cosméticos de 2005 a 2014, “traz uma vasta experiência de cargos de presidente em organizações como BSR e Arezzo&Co, juntamente com sua presidência na World Federation of Direct Sales Associations de 2012 a 2014”, informa o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários

(CVM).

“Sob a liderança de Angela, a Avon iniciou uma estratégia bem-sucedida de reestruturação, simplificando seu modelo operacional e simplificando radicalmente o portfólio de produtos. Como CEO, Angela reacendeu as campanhas da Avon pautadas em propósito, empoderando as mulheres para que pudessem abraçar seu poder e melhorar suas vidas com oportunidades acessíveis de beleza, proporcionando ganhos de renda e aprendizados flexíveis e, ainda, apoiando causas como câncer de mama e violência de gênero. Após 25 anos marcantes na empresa, Angela Cretu continuará a apoiar os negócios da Avon atuando como uma consultora Sênior”, diz a companhia.

“Kristof se destaca em reestruturações empresariais e impulsionando um crescimento significativo como Direto de Marketing da Avon nos últimos dois anos. Neste período, Kristof liderou um relançamento completo da marca, com foco na melhoria da margem bruta. Antes de ingressar na Avon, Kristof atuou como Diretor de Marketing para marcas globais na Walgreens Boots Alliance (WBA). Nesse cargo, ele supervisionou um portfólio de mais de 20 marcas próprias nas áreas de Beleza e Saúde do Consumidor. Antes da WBA, trabalhou 13 anos na P&G, onde ocupou cargos de liderança em divisões-chave”, completa o comunicado.

