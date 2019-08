Natura diz estar ‘extramamente satisfeita’ com negócios na Argentina

O diretor-presidente da Natura, João Paulo Ferreira, disse nesta quinta-feira, 15, que está “extremamente satisfeito” com os negócios da companhia na Argentina, cuja economia vem passando por mais uma turbulência. Em teleconferência com analistas, o executivo afirmou que foram tomadas algumas medidas para proteger a operação nas questões de custos e estoques.

“Temos em mente que esse período do ano será muito volátil”, disse Ferreira. “Mas estamos confiantes de que vamos continuar ganhando market share, seja qual for a condição do mercado”, apontou.

No início da teleconferência, o presidente executivo do conselho de administração da Natura, Roberto Marques, pediu que os analistas evitassem fazer perguntas sobre a recente aquisição da Avon. “Não podemos comentar muito, pois estamos finalizando a transação. Daremos uma atualização quando possível”, informou.