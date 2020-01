A Natura &Co conseguiu as aprovações da U.S. Securities and Exchange Comission (SEC) e da Nova York Stock Exchange (Nyse) para começar a negociar American Depositary Shares (ADSs) no mercado de ações norte-americano.

O código será NTCO. Cada ADS representará duas ações ON da Natura. A companhia espera que as negociações na Nyse comecem na próxima segunda-feira, 6.