Natura &Co anuncia consumação da incorporação da Avon

A Natura &Co anunciou nesta sexta-feira, 3, por meio de Fato Relevante, a consumação da incorporação da Avon, após ter confirmado a satisfação de todas as condições suspensivas. A relação de troca ficou em 0,6 ação ON da Natura por cada ação ON da Nectarine Merger Sub I, subsidiária da Natura &Co que incorporou a Avon em uma reestruturação anunciada em outubro.

Com a incorporação, a Natura &Co terá um aumento de capital no valor de R$ 10,376 bilhões, dos quais R$ 3,397 bilhões vão para a conta de capital social, e R$ 6,979 bilhões para a reserva de capital da companhia. Depois da incorporação, os antigos acionistas da Avon passam a deter 27,3% do capital da Natura.