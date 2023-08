Natura autoriza a venda da marca The Body Shop

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 8:16 Compartilhe

O conselho de administração da Natura & Co autorizou a diretoria da companhia a explorar “alternativas estratégicas” para a The Body Shop, marca do grupo com atuação predominante na Europa. As opções incluem a venda dessa unidade de negócios.

Há cerca de um mês, alguns bancos de investimento já haviam publicado relatórios mencionando a possibilidade de venda desse ativo e reposicionando suas expectativas de preço para a companhia.

Com o anúncio, a ação da empresa chegou a ser a segunda mais negociada no pregão de ontem da B3, com ganho de mais de R$ 1 bilhão em valor de mercado em menos de 30 minutos. No fim do dia, os papéis fecharam em alta de 2,22%.

Em 20 de junho, as ações da empresa subiram mais de 5% depois de um relatório do Bradesco BBI atualizar as expectativas em relação à companhia. Recentemente, Itaú BBA e JP Morgan também publicaram comentários sobre a empresa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

