Natura assina aquisição da Avon

A Natura anunciou que chegou a um acordo para adquirir a Avon em uma operação que envolve troca de ações (all-share merger), que resultará na combinação de seus negócios, operações e das bases acionárias da Natura e da Avon. Uma nova sociedade holding para o grupo, Natura Holding (Natura & Co), será a titular de todas as ações da Natura e da Avon, como resultado de uma reestruturação societária a ser para implementada.

Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento anual superior a US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e presença em cem países.

A Natura &Co será detida aproximadamente 76% pelos acionistas da Natura no momento imediatamente anterior ao fechamento, e aproximadamente 24% pelos acionistas da Avon no momento imediatamente anterior ao fechamento, e suas ações também serão listadas no Novo Mercado da B3, assim como as da Natura S.A.

Além disso, a Natura &Co terá American Depositary Shares evidenciadas por American Depositary Receipts (ADRs) listados na New York Stock Exchange (Nyse).

“Com a consumação da transação, a Natura &Co se tornará o quarto maior grupo exclusivo de beleza do setor no mundo ao unir empresas de forte compromisso com a geração de impacto social positivo e o empoderamento das mulheres”, diz a empresa, em fato relevante distribuído nesta quarta-feira, 22. “A combinação cria um grupo de excelência em cosméticos, multimarca e multicanal, com conexão direta com as consumidoras. Juntas, as empresas ocuparão posição de liderança na venda por relações, por meio das mais de 6,3 milhões de Representantes e Consultoras da Avon e da Natura, presença geográfica global, com mais de 3,2 mil lojas, além de uma crescente força digital.”

Natura &Co espera que a combinação desses negócios resulte em sinergias estimadas entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões anuais, algumas das quais serão reinvestidas para aumentar ainda mais sua presença nos canais digitais e mídias sociais, em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expansão da presença geográfica do grupo.