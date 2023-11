Natura assina acordo vinculante com Aurelius para venda da The Body Shop

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 11:08 Para compartilhar:

A Natura&Co e a Natura Cosméticos comunicam que, em 13 de novembro de 2023, a Natura assinou um acordo vinculante com a Aurelius Investment Advisory Limited para a venda da Natura (Brasil) International B.V., empresa holding da The Body Shop. A transação considerou o enterprise value de 207 milhões de libras, incluindo um potencial valor contingente (earn-out) de 90 milhões de libras. O preço de venda e o earn-out serão pagos em até cinco anos.

A conclusão da transação está prevista para ocorrer até 31 de dezembro de 2023 e está sujeita às aprovações regulatórias usuais.

“A transação de venda apoiará os esforços da Natura&Co para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para focar em prioridades estratégicas, especialmente a integração da Natura e Avon na América Latina, o modelo de venda direta e a otimização adicional da presença internacional da Avon”, afirma a companhia, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

