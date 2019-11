A Natura Cosméticos e a Natura & Co Holding informam que os acionistas da Avon, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) nesta quarta-feira, aprovaram a aquisição da empresa e sua consequente reestruturação societária. Ambas atuam no setor de beleza e têm como atividades principais a comercialização de, entre outros, produtos de beleza.

Em São Paulo, também foi aprovado em AGE da Natura & Co o aumento de capital da empresa. Em outra AGE também na capital paulista, os acionistas da Natura Cosméticos aprovaram a incorporação de suas ações pela Natura & Co e a incorporação da Merger Sub I pela Natura & Co. Ainda nesta quarta, acrescenta a empresa, acontecerá uma nova AGE da Natura & Co, às 16h, para deliberar sobre a aprovação das incorporações.

Em fato relevante, a companhia ressalta que a consumação da incorporação das ações da Natura Cosméticos pela Natura & Co ocorrerá somente após ao término do prazo de 30 dias para o exercício do direito de retirada de acionistas dissidentes.